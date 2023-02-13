Генштаб: російські окупанти посилюють свої угрупування на фронті

російські окупанти посилюють свої угрупування на фронті, зокрема на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передають Українськi Новини.

"Ворог здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили в Генштабі.

Окрім того, окупанти активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

Разом з тим, російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру України, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Залишається високою загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах на всій території України.