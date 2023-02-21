Буш-молодший попереджав Обаму про можливу агресію рф проти України

рф готується до агресії проти України, насамперед на півострові Крим, попереджав 43-й президент США Джордж Буш-молодший свого наступника Барака Обаму у 2009 році під час передання повноважень.

Як повідомляє The Washington Post у понеділок, про це йшлося у розсекречених нині секретних доповідних записках Ради національної безпеки, які були передані адміністрації нового президента та наведені у книзі "Руки геть: Зовнішня політика, яку Джордж Буш-молодший передав Бараку Обамі" під редакцією останнього радника Буша з національної безпеки Стівена Гедлі й трьох його співробітників. Кожна із записок присвячена окремій країні чи галузі зовнішньої політики, аналізуючи для нової команди, що зробила адміністрація Буша і яким вона бачить шлях уперед.

"Спроби росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59% етнічно російський і де базується Чорноморський флот росії, мають бути зупинені", - попереджалося в одній із записок за п'ять років до окупації російськими військами Кримського півострова та за 13 років до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У цій самій записці зазначається, що рф "використовуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв" і використовуватиме політичні засоби, "щоб вбити клин між Сполученими Штатами та Європою".

Записки свідчать, що американські політики в обох партіях тоді все ще сподівалися на конструктивні відносини з рф та Китаєм. У записці рф зроблено висновок про те, що "стратегія особистої дипломатії Буша увінчалася успіхом на ранньому етапі", але відносини "погіршилися" після вторгнення рф в Грузію у 2008 році й винесено попередження про майбутні амбіції рф.

Індію в записках представляли як дозрілу для альянсу, водночас було відзначено ненадійність Пакистану. Спроби домовлятися з Північною Кореєю та Іраном було визнано безперспективними, але наголошувалося на важливості підтримання діалогу з керівництвом цих країн. Стосовно Афганістану було зазначено, що ресурси, виділені на нього, практично ніколи не були сумірні з поставленими цілями.

The Washington Post зазначає, що перехід між Бушем та Обамою відбувся у складний момент для США, коли у розпал фінансової кризи доводилося боротися з іншими зовнішніми проблемами, насамперед в Іраку. Водночас, попри критику Обамою політики Буша, їх команди працювали надзвичайно колегіально у процесі зміни влади.

"Вони (записки – ІФ-У) були розроблені, щоб надати новій адміністрації те, що їй потрібно було знати про найважливіші питання зовнішньої політики та національної безпеки, з якими вони зіткнуться... У записках відверто йшлося про те, чого, на нашу думку, ми досягли — де ми досягли успіху, а де зазнали невдачі - і яку роботу ще потрібно виконати", - написав Буш у передмові до книги.