НКРЕКП розглядає питання щодо встановлення нових тарифів на світло

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядає питання щодо мінімальної межі споживання електрики та встановлення нових тарифів на світло, що залежатимуть від обсягу споживання.
Про це 2 березня в ефірі телемарафону розповів голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.
За його словами, зараз в Україні напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії, і у зв'язку з цим зараз розглядається декілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема й для населення. Ущаповський зазначив, що ті споживачі, які більше споживають, платитимуть за світло "адекватну ціну".
"Ті споживачі, які споживатимуть вище цієї межі і мають можливість платити за електроенергію за фактичними витратами на її виробництво та транспортування, платитимуть адекватну ціну", — пояснив він.
Чиновник уточнив, що по суті принцип розподілу цін на електрику не змінюватиметься. Наприклад, сьогодні за споживання до 250 кВт клієнти платять 1,44 грн, а вище 250 кВт — 1,68 грн за один кіловат, але самі розцінки будуть змінені.
Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світло здійснюється з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері та інших факторів. Зокрема, зараз українці все ще платять по 1,68 за кіловат, але через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично як раніше покривати різницю у вартості електрики. Тому держава змушена шукати вихід із цієї ситуації.
Водночас він наголосив, що незахищеним верствам населення держава надасть субсидії, і для них платежі не підвищуватимуться.
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