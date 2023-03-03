НКРЕКП розглядає питання щодо встановлення нових тарифів на світло

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядає питання щодо мінімальної межі споживання електрики та встановлення нових тарифів на світло, що залежатимуть від обсягу споживання.

Про це 2 березня в ефірі телемарафону розповів голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

За його словами, зараз в Україні напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії, і у зв'язку з цим зараз розглядається декілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема й для населення. Ущаповський зазначив, що ті споживачі, які більше споживають, платитимуть за світло "адекватну ціну".

"Ті споживачі, які споживатимуть вище цієї межі і мають можливість платити за електроенергію за фактичними витратами на її виробництво та транспортування, платитимуть адекватну ціну", — пояснив він.

Чиновник уточнив, що по суті принцип розподілу цін на електрику не змінюватиметься. Наприклад, сьогодні за споживання до 250 кВт клієнти платять 1,44 грн, а вище 250 кВт — 1,68 грн за один кіловат, але самі розцінки будуть змінені.

Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світло здійснюється з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері та інших факторів. Зокрема, зараз українці все ще платять по 1,68 за кіловат, але через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично як раніше покривати різницю у вартості електрики. Тому держава змушена шукати вихід із цієї ситуації.

Водночас він наголосив, що незахищеним верствам населення держава надасть субсидії, і для них платежі не підвищуватимуться.