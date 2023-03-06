Нетаньягу: Гроссі — гідна людина, яка зробила недостойне зауваження

Ізраїль назвав «негідними» коментарі голови МАГАТЕ про те, що будь-який напад Ізраїлю чи США на ядерні об'єкти Ірану буде незаконним, передає УНН посилаючись на Times of Israel.

Відвідавши Тегеран у спробі зрушити з місця переговори, що зайшли в глухий кут, про відновлення ядерної угоди 2015 року зі світовими державами, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в заявив, що «будь-який військовий напад на ядерні об'єкти оголошено поза законом».

Він відповідав на запитання репортера про погрози Ізраїлю та Сполучених Штатів атакувати ядерні об'єкти Ірану, якщо вони визнають, що дипломатія зайшла в глухий кут.

«Рафаель Гроссі — гідна людина, яка зробила недостойне зауваження», — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в телевізійному виступі в неділю.

«За межами якого закону? Чи дозволено Ірану, який відкрито закликає до нашого знищення, організовуючи інструменти бійні для нашого знищення? Чи заборонено нам захищатися? Нам, очевидно, дозволено це робити».

Гроссі отримав вичерпні запевнення від Ірану в тому, що він допоможе в розслідуванні частинок урану виявлених на незаявлених об'єктах, і перевстановить демонтоване обладнання для моніторингу.