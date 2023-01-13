МАГАТЕ планує розмістити спостерігачів на українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту глави агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.
Як пише Багнет, про це повідомляє The Wall Street Journal.
МАГАТЕ планує розмістити двох чи трьох спостерігачів на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.
Зазначається, що експерти вестиму моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу атомних електростанцій.
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