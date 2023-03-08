Данілов розповів, коли будуть вирішувати питання надання дозволу для виїзду за кордон чоловікам-артистам

Питання надання дозволу для виїзду за кордон чоловікам-артистам буде обговорено під час найближчої Ставки верховного головнокомандувача.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.
За його словами, більшість не розуміє, що маючи дозвіл на виїзд з України під час воєнного стану необхідно повертатись. Він розповів, що у грудні 2022 року Міністерством культури було видано дозвіл на виїзд шістьом людям.
Артисти представляли Україну, однак коли настав час - не повернулись.
"Вони зухвало починають коментувати й викладати в пабліки, що вони такі розумні, а інші мають воювати... Я чітко усвідомлюю собі, що такі "артисти" будуть в іншому місці "виступати", коли повернуться... На засіданні Ставки, яка буде найближчим часом, питання, хто, скільки, яке відомство давало дозвіл, буде на порядку денному і міністр безпосередньо буде звітувати на засіданні ставки", - сказав Данілов.
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