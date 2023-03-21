Данілов: У нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо

Інформація ЗМІ про нібито 100 тисяч загиблих серед українських військових не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Зазначимо, що нещодавно видання Politico з посиланням на американських військових чиновників написало, що у ході повномасштабної війни Росії проти України загинули або були поранені понад 100 тисяч наших бійців.
"Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо", - сказав Данілов.
За його словами, точну цифру втрат знають військові та президент Володимир Зеленський.
Він наголосив, що інформація про втрати під час війни закрита, але "100 тисяч - це абсолютно не відповідає дійсності".
"Співвідношення втрат з противником у нас - 1 до 7, 1 до 8, в деяких випадках 1 до 10. У нас костяк армії був підготовлений після війни 14-го року, ми знали як воювати, а в Росії такого не було", - сказав секретар РНБО.
Данілов зазначив, що по багатьом напрямках у росіян були "просто шалені" втрати.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023