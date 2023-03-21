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Данілов: У нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо

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Данілов: У нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо

Інформація ЗМІ про нібито 100 тисяч загиблих серед українських військових не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що нещодавно видання Politico з посиланням на американських військових чиновників написало, що у ході повномасштабної війни Росії проти України загинули або були поранені понад 100 тисяч наших бійців.

"Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо", - сказав Данілов.

За його словами, точну цифру втрат знають військові та президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що інформація про втрати під час війни закрита, але "100 тисяч - це абсолютно не відповідає дійсності".

"Співвідношення втрат з противником у нас - 1 до 7, 1 до 8, в деяких випадках 1 до 10. У нас костяк армії був підготовлений після війни 14-го року, ми знали як воювати, а в Росії такого не було", - сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що по багатьом напрямках у росіян були "просто шалені" втрати.

Данілов, РНБО
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