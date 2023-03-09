В Україні збільшиться вимога до страхового стажу із січня 2024 року. Якщо зараз для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно щонайменше 30 років стажу, то вже з наступного року вимога підвищиться до 31 року. Це стосується і жінок, і чоловіків.

До 2028-го вимоги до стажу сягнуть 35 років. У 2023-му потрібно мати 30 років стажу, а з 2024-го вже 31 рік. Вимоги щорічно збільшуються на 12 місяців.

Ті, хто не зможе виконати вимогу, мають працювати до 63 або 65 років. Наразі українці виходять на заслужений відпочинок, маючи в середньому 32 роки стажу. Тобто вже за два роки більшість українців не зможе вчасно отримати пенсію.

На порталі Пенсійного фонду ви можете перевірити, скільки стажу вдалося заробити. Потім варто порахувати, скільки стажу ви встигнете заробити до 60 років. Для пенсії у 65 років потрібно мати щонайменше 15 років стажу.

Зазначимо, що ті українці, які офіційно не працюють, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду (наразі їхній розмір становить 1474 грн). Тоді їм враховуватимуть стаж. Якщо ви вже досягли 60-річчя і досі не маєте необхідного стажу, тоді за кожен місяць стажу доведеться заплатити 2948 грн.