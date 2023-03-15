Остін: Міжнародна коаліція має забезпечити Україну всіма спроможностями для подальшої боротьби

США та коаліція країн, які підтримують Україну у протистоянні масштабній агресії рф, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свободу та демонструють єдність і рішучість.
Про це заявив у середу на початку онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність», - наголосив глава оборонного відомства США.
Він підкреслив, що це також означає «виконання наших зобов’язань у повній мірі й швидко».
У цьому зв’язку Остін зауважив, що міжнародна коаліція на нинішньому етапі має забезпечити Україну всіма спроможностями для подальшої боротьби. Це передбачає не лише додаткове озброєння, але також запасні частини й можливості технічного обслуговування переданої раніше техніки.
«Отже, наша Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки», - додав міністр оборони США.
Крім того, він підкреслив необхідність знайти нові партії боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України.
«Щоби збільшити виробництво боєприпасів, учасники цієї Контактної групи об’єднуються для розробки інноваційних рішень для розв'язання проблем промислових виробництв… І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоби задовольнити потреби України до весни, а також у подальшому майбутньому», - зауважив глава Пентагону.
Остін підкреслив, що росія надалі демонструє безрозсудність у своїй загарбницькій війні та залучає приватні військові кампанії на кшталт «вагнера», а також продовжує обстрілювати мирні українські міста ракетами й іранськими дронами-камікадзе. Однак, за його словами, «українські системи ППО, багато з яких забезпечила ця Контактна група, дають відсіч, щоби захистити мирних жителів від російських бомбардувань».
У цьому зв’язку Остін висловив упевненість, що міжнародна коаліція, яка підтримує українців, залишатиметься об’єднаною та потужною стільки, скільки знадобиться.
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