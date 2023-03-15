Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Остін: Міжнародна коаліція має забезпечити Україну всіма спроможностями для подальшої боротьби

95

США та коаліція країн, які підтримують Україну у протистоянні масштабній агресії рф, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свободу та демонструють єдність і рішучість.

Про це заявив у середу на початку онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність», - наголосив глава оборонного відомства США.

Він підкреслив, що це також означає «виконання наших зобов’язань у повній мірі й швидко».

У цьому зв’язку Остін зауважив, що міжнародна коаліція на нинішньому етапі має забезпечити Україну всіма спроможностями для подальшої боротьби. Це передбачає не лише додаткове озброєння, але також запасні частини й можливості технічного обслуговування переданої раніше техніки.

«Отже, наша Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки», - додав міністр оборони США.

Крім того, він підкреслив необхідність знайти нові партії боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України.

«Щоби збільшити виробництво боєприпасів, учасники цієї Контактної групи об’єднуються для розробки інноваційних рішень для розв'язання проблем промислових виробництв… І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоби задовольнити потреби України до весни, а також у подальшому майбутньому», - зауважив глава Пентагону.

Остін підкреслив, що росія надалі демонструє безрозсудність у своїй загарбницькій війні та залучає приватні військові кампанії на кшталт «вагнера», а також продовжує обстрілювати мирні українські міста ракетами й іранськими дронами-камікадзе. Однак, за його словами, «українські системи ППО, багато з яких забезпечила ця Контактна група, дають відсіч, щоби захистити мирних жителів від російських бомбардувань».

У цьому зв’язку Остін висловив упевненість, що міжнародна коаліція, яка підтримує українців, залишатиметься об’єднаною та потужною стільки, скільки знадобиться.

США, Україна, Остін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 марта 2023
Вторник, 14 марта 2023
Понедельник, 13 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023