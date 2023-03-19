ДПС: Податок на квартири та будинки потрібно буде сплачувати за новими правилами

В Україні у 2023-му році податок на квартири та будинки потрібно буде сплачувати за новими правилами. Податок зачепить тих, хто має квартиру, площа якої понад 60 кв. м, та будинки площею від 120 кв. м.

Як пишуть Українські новини, у роз'ясненні Державної податкової служби (ДПС) йдеться, що якщо є і квартира, і будинок, то їхня загальна площа не повинна бути більшою за 180 кв. м. Є ще одна новація: не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває в окупації чи зоні бойових дій.

Розмір податку не може становити більш ніж 1,5% мінімалки за звітний рік. 2023-го платять за 2022-й, тому йдеться про 97,5 грн за квадрат. Наприклад, якщо у вас у власності квартира площею 100 кв. м, заплатити потрібно лише за 40 кв. м (100 мінус 60). За різницю між "нормою" та фактичною площею. Сума становитиме 3900 грн (97,5 грн за кожний квадрат).

Але тут варто враховувати, що якщо ваша квартира розділена між членами сім'ї, наприклад, між вами та дружиною по 50 кв. м, то податок платити не потрібно. Отримавши повідомлення про нарахування податку нерухомість, громадянин зобов'язаний сплатити його протягом двох місяців. Якщо прострочити сплату терміном до 30 днів, то сумі податку буде додано штраф у вигляді 10% від нарахованої суми податку. У разі, коли оплата податку прострочена більш ніж на 30 днів, штраф складе вже 20%.