ДПС: Податок на квартири та будинки потрібно буде сплачувати за новими правилами

В Україні у 2023-му році податок на квартири та будинки потрібно буде сплачувати за новими правилами. Податок зачепить тих, хто має квартиру, площа якої понад 60 кв. м, та будинки площею від 120 кв. м.
Як пишуть Українські новини, у роз'ясненні Державної податкової служби (ДПС) йдеться, що якщо є і квартира, і будинок, то їхня загальна площа не повинна бути більшою за 180 кв. м. Є ще одна новація: не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває в окупації чи зоні бойових дій.
Розмір податку не може становити більш ніж 1,5% мінімалки за звітний рік. 2023-го платять за 2022-й, тому йдеться про 97,5 грн за квадрат. Наприклад, якщо у вас у власності квартира площею 100 кв. м, заплатити потрібно лише за 40 кв. м (100 мінус 60). За різницю між "нормою" та фактичною площею. Сума становитиме 3900 грн (97,5 грн за кожний квадрат).
Але тут варто враховувати, що якщо ваша квартира розділена між членами сім'ї, наприклад, між вами та дружиною по 50 кв. м, то податок платити не потрібно. Отримавши повідомлення про нарахування податку нерухомість, громадянин зобов'язаний сплатити його протягом двох місяців. Якщо прострочити сплату терміном до 30 днів, то сумі податку буде додано штраф у вигляді 10% від нарахованої суми податку. У разі, коли оплата податку прострочена більш ніж на 30 днів, штраф складе вже 20%.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023