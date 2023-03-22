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В Раді ухвалили закон щодо працевлаштування за кордоном

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Компанії-посередники не зможуть брати гроші з українців за допомогу у працевлаштуванні за кордоном.

Верховна Рада ухвалила закон “Про захист трудових мігрантів і боротьбу із шахрайством у працевлаштуванні за кордон”.

Посередникам заборонено вимагати кошти за працевлаштування від трудових мігрантів. За документом, фінансову винагороду фірми проситимуть в іноземних роботодавців, які до них звертатимуться. Адже, як пояснюють автори документу, така схема діє у більшості розвинутих країн світу. Ці правила запрацюють через три місяці, коли закон вступить в дію.

“Процес шахрайства полягає в тому, що з шукачів роботи беруться гроші за майбутнє працевлаштування (частіше за все в еквіваленті 300 - 600 євро), а потім компанія - посередник просто зникає, залишивши сотні ошуканих людей”, - йдеться у пояснювальній записці.

За порушення нових правил - великий штраф: від 3,5 до 4 тис неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 59500 грн. Міністерство економіки має створити спеціальний реєстр для фірм, які допомагають шукати роботу за межами України. Без подачі даних до реєстру діяльність вважатиметься незаконною.

Трудові мігранти будуть впевненими, що на них чекають за кордоном. Адже, згідно закону посередники мають надавати проєкт трудового договору, який засвідчив майбутній роботодавець.

Нагадаємо, що минулого року у Польщі, яка залишається лідером серед трудових мігрантів з України, створили портал для допомоги українцям у пошуку роботи. Основною його перевагою називають повну відсутність посередників: всі заявки щодо роботи надходять безпосередньо до роботодавців.

працевлаштування
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