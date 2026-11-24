Союзники України завжди оперативно реагують, коли з’являється інформація про затримки американської допомоги в рамках механізму PURL і вирішують це питання.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг на брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

«Наскільки я розумію, процес у межах ініціативи PURL триває, і підтримка надходить саме через неї. Нещодавно на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі ми, зокрема, працювали над залученням додаткової підтримки для України — у тому числі через PURL. Тож жодних проблем бути не повинно», – зазначив він.

Стрітінг додав, що якщо зʼявляється інформація про затримки в постачаннях, союзники завжди оперативно реагують, щоб вирішити таке питання.