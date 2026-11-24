Європейська комісія 23 листопада представила пропозицію 22-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження передбачають відключення близько 60 російських банків від системи SWIFT, посилення санкцій проти енергетичного сектору та «тіньового флоту», а також заборони для російських військових і спортсменів.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі.

За словами фон дер Ляєн, головна мета нових обмежень — посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Єврокомісія пропонує розширити фінансові санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про заборону транзакцій із приблизно 60 російськими банками та їхнє відключення від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT.

Нові обмеження також стосуватимуться криптовалютних платформ і платіжних мереж, які Росія використовує для обходу санкцій.

Єврокомісія звертає увагу і на треті країни, які допомагають Москві обходити обмеження. Для посилення контролю за криптовалютними операціями ЄС також створив спеціальну робочу групу Crypto Sanctions Task Force.

У сфері енергетики пропонують заборонити європейським компаніям надавати послуги з будівництва, експлуатації та ремонту російської енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводів. Уперше такі обмеження поширюватимуться і на послуги в електроенергетиці.

Крім того, до санкційного списку пропонують додати понад 70 суден російського «тіньового флоту» та запровадити заборону для всіх нафтових танкерів, застрахованих у Росії.

Ще одна пропозиція стосується заборони в’їзду до Європейського Союзу колишнім російським військовим, які брали участь у бойових діях. У Єврокомісії пояснюють це ризиками для європейської безпеки на тлі активізації диверсійної діяльності російських агентів у країнах ЄС.

Також новий пакет передбачає заборону для громадян ЄС обіймати посади в органах управління компаній, що працюють у Росії.

Окремий блок санкцій стосується спорту та культури. Єврокомісія пропонує заборонити участь російських команд і спортсменів під прапором Росії у спортивних змаганнях на території ЄС, а також використання офіційної російської символіки.

Крім того, планують обмежити фінансування європейських спортивних і культурних організацій російськими спонсорами та участь росіян в органах управління спортивних федерацій, що базуються в ЄС.

«Наша позиція чітка: ми даємо Україні сили для забезпечення миру, а Росії — всі підстави обрати його», — наголосила фон дер Ляєн.