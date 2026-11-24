Міністерство економіки пояснило для яких підприємств продовжено статус критичного і бронювання працівників до 20 грудня. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.
Зокрема повідомляється, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних, рішення передбачає перехідний період до 20 грудня 2026 року. Зазначається, що за цей час критично важливі підприємства зможуть адаптуватися до оновлених вимог і привести свою діяльність у відповідність до нових правил бронювання.
Для кого продовжено критичність і бронювання
До 20 грудня включно діятимуть рішення про критичність, строк яких сплив із 27 жовтня до дня набрання чинності новою постановою або спливає раніше 20 грудня. Якщо рішення скасовано або воно підлягає скасуванню через втрату чинності критеріїв критичності, продовження не застосовується.
На той самий строк продовжені бронювання, оформлені через портал "Дія" для працівників цих підприємств, якщо строк самого бронювання сплив або спливає у визначений постановою період. Якщо рішення про критичність або бронювання діють довше, постанова не скорочує їхнього строку.
Мінекономіки також повідомляє, що Координаційний центр уже погодив 100% оновлених критеріїв критичності. До кінця наступного тижня (тобто до 6 грудня) органи влади мають переглянути раніше видані рішення та уточнити, які підприємства зберігають статус за оновленими критеріями. Якщо статус не зберігається, але підприємство відповідає іншим чинним критеріям, воно може подати документи за ними.
Також зазначається, що в окремих випадках Координаційний центр може рекомендувати збільшити ліміт бронювання для стратегічно важливого підприємства. Для цього відповідний орган влади має обґрунтувати, чому встановленого ліміту недостатньо. Така рекомендація не означає автоматичного збільшення ліміту.
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