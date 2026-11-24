Українські аграрії опинилися під дедалі більшим ризиком банкрутства через посилення російських атак у Чорному морі, проблеми з експортом продукції та обмежений доступ до кредитування. Після майже чотирьох років повномасштабної війни фінансові можливості багатьох сільгоспвиробників наближаються до вичерпання.

Про це в коментарі Bloomberg заявив генеральний директор зернотрейдера та агровиробника "Нібулон" Андрій Вадатурський.

За його словами, фермери поступово витрачають резерви, завдяки яким їм вдавалося підтримувати діяльність в умовах війни. Ситуацію погіршує накопичення нереалізованого зерна, що призводить до зниження внутрішніх закупівельних цін. Водночас фінансові установи стають обережнішими у кредитуванні аграрного бізнесу.

Вадатурський прогнозує, що якщо нинішні тенденції збережуться, вже навесні наступного року в Україні можуть з'явитися перші нові справи про банкрутство агропідприємств.

"Вже навесні я очікую кілька справ про банкрутство. Грошей надходить менше. Українські експортери та фермери стикаються з тиском з усіх боків", — зазначив керівник "Нібулону".

Аграрний сектор забезпечує понад половину експортних надходжень України, тому проблеми галузі безпосередньо впливають на економіку країни. З липня Росія посилила атаки на зернову інфраструктуру, через що експортні операції ускладнилися, а значні обсяги врожаю залишаються нереалізованими. Крім того, російські війська активізували удари по українських переробних підприємствах.

За даними Національного банку України, експорт сільськогосподарської продукції цього сезону скоротився на третину. Очікується, що через це аграрний сектор недоотримає близько 4,6 млрд доларів доходів у другій половині року.

Додатковим чинником тиску на виробників стало одночасне зниження внутрішніх цін на зерно та зростання витрат на пальне й добрива. До цього додається скорочення фінансування аграрного сектору. За оцінкою Вадатурського, сукупність цих проблем може позначитися не лише на поточній діяльності господарств, а й на їхніх можливостях вкладати кошти в майбутній урожай.

"Наслідки ми відчуємо не лише цього року. Через недостатні інвестиції в наступний урожай фермери вироблятимуть менше. Я не єдиний, хто продовжує працювати в Україні за таких непередбачуваних і складних умов. Після чотирьох років війни бізнес виснажений. Він нежиттєздатний", — наголосив Вадатурський.

Фінансові труднощі позначилися і на діяльності самого "Нібулону". Станом на 31 грудня 2025 року збитки компанії становили близько 573 млн доларів. Щомісячні обсяги експорту скоротилися до 150–200 тисяч тонн, тоді як до початку повномасштабного вторгнення підприємство відвантажувало 350 тисяч тонн продукції на місяць.