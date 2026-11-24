Вступ України до НАТО наразі стримують кілька держав-членів Альянсу, серед яких не лише Сполучені Штати Америки. Водночас жодна країна НАТО не підтримує вимоги Росії повернути Альянс до конфігурації 1997 року.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 23 листопада під час сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє «Главком».

Рютте нагадав, що під час Вашингтонського саміту НАТО у 2024 році союзники підтвердили незворотність шляху України до членства в Альянсі. За його словами, ця позиція залишається чинною, однак її реалізація поки не має підтримки всіх держав-членів.

«Це досі залишається нашою позицією. Це не означає, що це вже сталося. Зараз це питання знову виникає, тому що ми знаємо, що кілька союзників – не лише Сполучені Штати, а й інші – наразі стримують цей процес», – заявив генсек НАТО.

Водночас Рютте не уточнив, які саме держави, окрім США, виступають проти вступу України.

За словами генерального секретаря, питання членства України в НАТО знову стало актуальним на тлі переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Рютте наголосив, що досягнення тривалого миру потребує вирішення двох основних завдань. Перше – укладення довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди. Друге – забезпечення надійних гарантій безпеки для України після завершення бойових дій.

Генсек зазначив, що для досягнення домовленостей необхідна готовність до переговорів не лише України, США та європейських держав, а й російського керівництва.

Окрему увагу він приділив діяльності «Коаліції охочих», провідну роль у якій відіграють Франція, Велика Британія та Німеччина.

За словами Рютте, якщо Україна не стане членом НАТО, міжнародні партнери повинні забезпечити їй потужні гарантії безпеки за підтримки Сполучених Штатів.

Генеральний секретар також прокоментував вимоги Москви щодо перегляду безпекової архітектури Європи.

Він нагадав, що наприкінці 2021 року Росія вимагала від США та НАТО відмовитися від подальшого розширення Альянсу, зокрема від прийняття України, а також обмежити розміщення військ і озброєнь у державах, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Рютте наголосив, що ці пропозиції залишаються неприйнятними для всіх держав-членів Альянсу.

«Ми всі абсолютно чітко розуміємо, що пропозиції, які Росія висунула у 2021 році, – по суті, щоб НАТО повернулося назад із нинішніх позицій до кордонів 1997 року, – є неприйнятними. І в НАТО немає нікого, хто вважав би це хорошою ідеєю», – заявив він.

Генсек підкреслив, що рішення про розміщення військ та конфігурацію сил НАТО можуть ухвалювати виключно держави-члени Альянсу. Росія не має права визначати ці рішення.