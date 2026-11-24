Президент України Володимир Зеленський вважає вступ України до НАТО ефективнішим, ніж окремі гарантії безпеки за зразком статті 5 Альянсу, які пропонує адміністрація Дональда Трампа.
Росія поважає лише силу, а з сильною українською армією НАТО, безсумнівно, стане сильнішим, глава держави заявив під час виступу перед німецьким парламентом під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.
«Які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть? Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть розміщені на нашій території попередньо? Скільки коштуватимуть усі ці витрати, і чи справді це спрацює?», — запитав Зеленський коментуючи гарантії безпеки від партнерів.
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