Директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко, колишній генпрокурор Руслан Кравченко, ексочільник СБУ Василь Малюк та детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов не з’явилися на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. При цьому НАБУ взагалі не повідомило комісію про причини неявки директора бюро та детектива.

Про це заявив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

«Ми запросили всіх п’ятьох свідомо, бо правди наполовину не буває і щоб її з’ясувати потрібно почути обидві сторони. Конфлікт між НАБУ та СБУ, який ми бачимо останніми тижнями - це величезний виклик для держави. Правоохоронці і спецслужбісти, які мають воювати з агресором, криміналом і з корупцією воюють між собою і страждають від цього громадяни України, радіють цьому криміналітет, корупціонери і зовнішній агресор і це абсолютно є неприйнятно», - наголосив нардеп.

Він зазначив, що парламент має не лише право, а й обов’язок розбиратися в таких ситуаціях, а ТСК є одним з інструментів парламентського контролю.

«Можу констатувати, що, на жаль, НАБУ стало єдиним органом, який навіть нас не повідомив ні в робочому, ні в офіційному порядку причини неявки Кривоноса і Магомедрасулова», - заявив Гончаренко.

За його словами, комісія отримала листи від СБУ та САП із поясненнями щодо відсутності їхніх представників. Зокрема, СБУ повідомила, що Василь Малюк перебуває в зоні бойових дій і виконує бойові завдання. У САП пояснили, що керівник відомства Олександр Клименко має важливу міжнародну зустріч, заплановану на час засідання ТСК.

«Що стосується НАБУ, ми взагалі не отримали жодного листа. На брифінгу, який проводив пан Кривонос, він сказав, що їде у відрядження - Італія, Бельгія, Японія. Знаєте, я хочу повідомити, якраз таки дуже цікавий перелік країн. В Італії відповідно до законодавства парламентська слідча комісія має такі самі права, як і суд з точки зору необхідності з’являтися, доповідати, свідчити. В Бельгії за неявку на засідання слідчої комісії загрожує до 6 місяців ув’язнення, тобто це карний злочин не з’явитися на виклик слідчої комісії. В Японії в Конституції прописано необхідність будь-кого з’явитися на виклик парламенту, тобто це в принципі не обговорюється. Однак, замість того, щоб бути тут, пан Кривонос їде в Італію, Бельгію, Японію», - заявив нардеп.