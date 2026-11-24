У Москві затримали начальницю управління програм і проєктів у сфері національної політики Федерального агентства у справах національностей (ФАДН) Анастасію Берновську. Її підозрюють у розкраданні 360 млн рублів, виділених на так звану "духовно-просвітницьку діяльність" на окупованих територіях України.

Про це в понеділок, 23 листопада, повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські медіа.

Як зазначають ЗМІ, силовики провели обшуки в офісі агентства. За версією слідства, гроші привласнювали під час надання субсидій компаніям, які нібито мали реалізовувати просвітницькі проєкти та проводити соціологічні опитування. Насправді ці структури не вели реальної діяльності, а до ФАДН подавали фіктивні звіти.

Наприкінці жовтня за аналогічним обвинуваченням затримали ще трьох співробітників агентства: заступницю керівника ФАДН Аріну Ямкову, начальника управління з роботи з іноземними громадянами Івана Власова та заступника директора Дому народів Росії Євгена Соловйова.

Після спроби анексії Росією Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей у вересні 2022 року ФАДН і пов’язаний із ним Дім народів Росії активізували там роботу. Агентство відкривало представництва в так званих "нових регіонах" і проводило пропагандистські заходи. Керівник ФАДН Ігор Баринов тоді заявляв, що на захоплених територіях потрібно заново вибудовувати національну політику та патріотичне виховання.

Водночас агентство займалося моніторингом так званих "деструктивних інцидентів" на окупованих територіях. За даними аналітичного центру The Jamestown Foundation, система відстежувала публікації в медіа та соцмережах, а зібрану інформацію могли передавати російським силовикам для виявлення нелояльних до окупаційної влади мешканців.

За підсумками 2025 року ФАДН зафіксувало в окупованих областях 871 інцидент, пов’язаний із "деструктивною інформацією". У 42 випадках, за даними агентства, знадобилися дії правоохоронців.

Як пишуть Важные истории, на ключові посади у ФАДН і Домі народів Росії призначали людей, пов’язаних із ФСБ та ГРУ, зокрема самого Баринова, або колишніх співробітників спецслужб.

Аналітики The Jamestown Foundation припускають, що восени 2026 року між агентством і силовими структурами загострився внутрішній конфлікт. За їхньою версією, ФСБ могла зацікавитися системою моніторингу ФАДН і прагнути встановити над нею прямий контроль, а колишніх операторів системи - дискредитувати через корупційні справи.

Юрист Ілля Шуманов припускає, що в перспективі це може призвести до перетворення агентства на організатора фестивалів або навіть до його ліквідації.