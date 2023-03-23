Активи російського центробанку суттєво скоротилися

російський центробанк знову почав публікувати структури міжнародних резервів після річної перерви. Як випливає з даних центробанку рф, обсяг російських резервів за рік скоротився на $42,886 млрд.
російське видання Коммерсантъ із посиланням на документ цб рф вказує, що станом на 1 березня 2023 року резерви були на рівні $574,2 млрд, із них активи в іноземній валюті – $410 млрд, монетарне золото – $135,6 млрд, тобто на золото припадало 23,6%, коли на іноземну валюту – 71,5%.
Нагадаємо, у березні минулого року російський центробанк перестав показувати структуру своїх міжнародних резервів, оскільки близько $300 млрд золотовалютних резервів росії було заморожено країнами Заходу, зокрема Сполученими Штатами та державами Європи.
Порівняно з березнем минулого року, обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд, де у відсотковому співвідношенні частка іноземної валюти зменшилася з 72,4% до 71,5%, коли ж золота – зросла з 22,9% до 23,6%.
Нагадаємо, до 2022 року центробанк росії повідомляв, скільки має міжнародних резервів, що зберігалося на депозитах в інших банках або в іноземній готівковій валюті, а також скільки коштів було розміщено в іноземних цінних паперах. В опублікованому нині документі на місці цих даних стоять прочерки.
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