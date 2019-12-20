Центробанки могут перейти к прямой раздаче денег населению, - инвестбанкир

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос. Такое мнение высказал директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон в прогнозе о долгосрочных тенденциях на 2020–2029 годы.

Бонзон констатирует, что денежно-кредитная политика достигла своих пределов, поскольку центробанки развитых стран за уходящее десятилетие уже дошли до политики нулевых ставок, а также программ «количественного смягчения» (QE), направляя ликвидность в финансовый сектор.

Первостепенной задачей в развитом мире становится стимулирование роста номинального ВВП. По мнению экономиста, для ее решения могут применяться неочевидные способы: бюджетно-налоговое стимулирование должно быть объединено с монетарным стимулированием, например посредством вливания ликвидности напрямую в домохозяйства вместо косвенных вливаний через финансовую систему.

«Это может принять пока что не имевшую прецедента форму отрицательного налогообложения, что будет способствовать перераспределению покупательной способности к группам с наименьшим доходом», — пояснил автор прогноза. Он проводит параллели с концепцией «вертолетных денег» в денежно-кредитной политике.

Напомним, что термин «вертолетные деньги» восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману. В 1969 году в работе «Оптимальное количество денег» он привел гипотетический пример стимулирования спроса путем разбрасывания денежных купюр с вертолета. Идея заключается в том, что прямые трансферы домохозяйствам являются самым простым способом увеличить инфляцию до целевых показателей и стимулировать экономическую активность: заметив увеличение количества денег в обращении, люди начнут тратить свободнее.

В 2000-х годах интерес к концепции «вертолетных денег» возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.

Под отрицательным налогообложением подразумевается политика регулятора, при которой каждый взрослый гражданин получит одноразовую налоговую субсидию фиксированного размера, профинансированную центральным банком, пояснил Бонзон. Все граждане независимо от уровня доходов или состояния получат равные суммы.

Речь не идет о безусловном базовом доходе — другой теоретической концепции, когда всем гражданам регулярно выплачиваются фиксированные суммы вне зависимости от уровня дохода, подчеркивает Бонзон. Отрицательное налогообложение будет разовым инструментом. Эта мера может быть адаптирована к потребностям делового цикла и использована для стимулирования роста экономики. Центральный банк будет определять размер выплат в зависимости от инфляции, размера ВВП, доли накопленных частным сектором сбережений и других факторов.

При этом с учетом развития блокчейн-технологий и возможности введения электронных валют центробанки смогут напрямую перечислять средства гражданам на их счета. В таком случае регулятор технологически сможет устанавливать временные ограничения на действие таких одноразовых выплат: деньги должны быть потрачены в течение определенного времени, в противном случае эта сумма сгорает.

В 2016 году о приближении эры «вертолетных денег» говорил американский миллиардер, основатель и управляющий хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио. По его мнению, такие меры монетарной политики, как снижение ключевой ставки, количественные смягчения и негативные процентные ставки исчерпали себя и для стимулирования экономики центробанкам придется напрямую финансировать госрасходы с помощью электронных денег и направлять деньги непосредственно домохозяйствам.

Julius Baer также прогнозирует, что в 2020–2029 годах основными игроками на мировой экономической сцене станут Китай и США, которые, в частности, активно инвестируют в технологии и биотехнологии. Стратегическая конфронтация между Пекином и Вашингтоном приведет к формированию нового биполярного мироустройства, говорится в обзоре.