ДПСУ: У білорусі знаходяться понад 4000 російських військовослужбовців

Трохи більше ніж 4000 військових рф перебувають на території білорусі, де проходять навчання. Водночас ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
"Ситуація на кордоні з білоруссю залишається повністю контрольованою, проте, на жаль, білорусь не припиняє підтримувати країну-агресора у цій повномасштабній війні. І, власне, надає свою територію, повітряний простір для підрозділів рф. Зараз за нашими даними, трохи більше ніж 4000 військовослужбовців збройних сил рф знаходяться на території білорусі, але вони в основному задіяні або до спільних навчань, або до підготовки, яка триває на території білорусі", - сказав Демченко.
За його словами, кількість військових рф, які перебувають у білорусі, зменшилася у порівнянні з тим, як було раніше. Речник пояснив, це тому, що ті підрозділи, які пройшли підготовку, росія вивела з території рб для подальшого перекидання, у тому числі на схід України, де ведуться повномасштабні дії.
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