На окупованих територіях України почастішали випадки вивезення громадян у невідомому напрямку

На тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів російськими окупантами.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 4 квітня 2023 року.
За даними Генштабу, російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України.
Зокрема, у Старобільську Луганської області окупанти використовують представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили українці.
У Генштабі зазначають, що такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.
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