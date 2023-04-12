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В Україні може з’явитися фонд для впровадження проєктів з енергоефективності

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В Україні працюють над створенням Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, який сприятиме впровадженню проєктів з енергоефективності.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«У 2021 році був ухвалений Національний план дій з енергоефективності до 2030 року. Виконання положень Плану потребувало визначення сталих фінансових джерел досягнення цілей і виконання заходів. Сьогодні це питання стало ще більш актуальним з огляду на необхідність реалізації проєктів відбудови, які неможливі без урахування принципів енергоефективності. Саме на це і будуть спрямовані кошти новоствореного Фонду», - зазначив міністр.

Кубраков уточнив, що кошти Фонду будуть спрямовані на виконання програм, які мають підвищити енергоефективність домогосподарств, комунальних підприємств, громадських будівель, мікро-, малого та середнього бізнесу.

Ще один напрямок – впровадження енергосервісу та розвиток децентралізованих систем виробництва та зберігання енергії.

Фонд запрацює вже з 1 січня 2024 року. Він буде наповнюватися за рахунок коштів від екологічного податку. Наразі Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури працює над розробкою порядку його функціонування.

Кубраков, енергоефективність
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