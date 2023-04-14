Лісовий: Першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для в офлайн-режимі

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для дітей та вчителів для занять в офлайн-режимі, оскільки онлайн-навчання, навіть якщо воно якісне, упускає величезні сегменти, важливі для формування особистості. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу 1+1.
"Зокрема, соціалізація, спілкування, розвиток м'яких навичок. Тому перш за все прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей, де це можливо", - сказав міністр.
Після цього, за словами міністра, має бути організоване якісне онлайн-навчання там, де очні заняття неможливі через небезпеку, а також за кордоном.
"За різними даними, від півмільйона до мільйона дітей - за кордоном. Навчаються вони у місцевих школах, але при цьому хочуть отримати українські атестати та свідоцтва про закінчену базову освіту. Вони навчаються паралельно в українських школах, перевантажуючись колосально", - зазначив Лісовий.
Міністр вважає, що за таких умов дітям доводиться робити якийсь вибір, але українській системі освіти треба зробити так, щоби діти його не робили.
"Максимально спростити їм там навчання у школах, залишивши наше бачення. Це залишити унікальні предмети, враховуючи тут також складності синхронізації з нашими предметами", - сказав він.
Крім того, міністр говорив про цифровізацію та оптимізацію доступу до освіти шляхом створення індивідуальних кабінетів.
"Це ключове, особливо в умовах, коли ми маємо відновлюватися, коли ми маємо системно організувати роботу з донорами. Чітко ставити їм завдання. Нам потрібно тотально цифровізувати освіту. Це важливий момент", - сказав міністр.
Одним із пріоритетів Міносвіти Лісовий вважає модернізацію та трансформацію системи професійної освіти: такі навчальні заклади потрібно трансформувати, в них потрібно інвестувати та об'єднувати у потужні регіональні професійні центри.
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