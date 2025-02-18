Лісовий: Загалом на доплати вчителям у 2025 році було виділено 12 млрд грн

Субвенція на доплату вчителям була перерахована в громади ще у січні 2025 року, проте в окремих ситуаціях на місцях доплата може виплачуватися, проте надбавки вчителям можуть зменшуватися.

Про це на пресконференції сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

"Хочу зазначити на такому моменті, який може виникати сьогодні. Є ряд надбавок вчителям і надбавка, зокрема, за престижність, вона коливається від 5 до 30%. Ми застерігаємо від маніпуляцій на місцях, коли 1000 грн доплачується, а надбавка зменшується. За цим ми будемо уважно слідкувати. Якщо такі ситуації будуть виникати, ми теж будемо вживати відповідних заходів", - сказав Лісовий.

Він нагадав, що загалом на доплати вчителям у 2025 році було виділено 12 млрд грн. За словами міністра, кошти для доплат були перераховані в першій декаді січня 2025 року в громади, і проблем з виплатами не має бути. Лісовий нагадав, що з 1 січня вчителі мають отримувати 1000 грн доплати (1300 грн з податками), а з вересня ця сума складатиме 2 тис. грн (2600 з податками).