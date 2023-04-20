У Генштабі відреагували на плани повернути виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на плани парламенту повернути додаткові щомісячні виплати всім військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень.
Пост, присвячений цій темі, з'явився у Telegram-каналі Генштабу.
Там нагадали, що на даний момент доплати нараховуються залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.
«Згадайте, як виглядають Вугледар, Мар'їнка чи Авдіївка. Кожен день оборони України – дається нам дуже високою ціною», – йдеться у заяві.
У Генштабі розповіли, що захисники, що воюють безпосередньо на передньому краї, отримують надбавку у розмірі 100 тисяч гривень. 30 тисяч виплачується військовим, які не виконують завдання у районах бойових дій, але які беруть участь у боях із противником пропорційно часу виконання.
Разом з тим з 1 лютого 2023 року всім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення був підвищений до 20100 гривень.
«Впевнені, що у ЗСУ має діяти справедлива система виплат, яка не створюватиме передумов до соціальної напруги в бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до воїнів, які ризикують власним життям та здоров'ям. Просимо перестати займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави», – заявили у Генштабі.
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