ЦНС: російські загарбники не можуть забезпечити пожежними підрозділами Енергодар

російські загарбники не можуть забезпечити пожежними підрозділами тимчасово окупований Енергодар Запорізької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зокрема, через опір місцевих пожежників, до гасіння пожеж окупанти залучають росгвардійців.
Окупаційна «адміністрація» в місті не може набрати штат пожежників для роботи. Ще раніше українські пожежники відмовилися працювати з росіянами, виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори.
Водночас, як зазначає ЦНС, росіяни не можуть забезпечити роботу на ротаційній основі підрозділів мнс рф.
Нагадаємо, що в Енергодарі Запорізької області найбільш панічні настрої серед людей з російськими паспортами. У місті частково не працює Інтернет, банкомати, немає пального на АЗС.
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