FT: Союзники Києва почали побоюватися, що невдовзі досягнуть максимуму в питанні військової допомоги Україні

Наступні п’ять місяців війни в Україні можуть стати чи не останнім шансом українських військ переламати хід бойових дій повністю на свою користь. Про це повідомляється у статті Financial Times із посиланням на джерела серед високопосадовців США.
Джерела видання в адміністрації президента США Джо Байдена кажуть, що союзники Києва почали побоюватися, що невдовзі досягнуть максимуму в питанні військової допомоги для України.
У статті зазначається, що затверджених на сьогодні пакетів допомоги для України має вистачити на період до п’яти місяців. Водночас одне з джерел видання вважає, що Захід зможе ще протягом двох років зберігати підтримку на поточному рівні.
Автор статті вказує – якщо українські сили не досягнуть успіхів на полі бою в наступні п’ять місяців, то Захід до осені може почати чинити "величезний тиск" на Україну задля початку переговорів.
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