Генштаб: російські військові переробляють школи на шпиталі через велику кількість поранених

російські військові на тимчасово окупованій частині Запорізької області переробляють школи на шпиталі через велику кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"російські окупанти продовжують переобладнати навчальні заклади у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи. Зокрема, загальноосвітню школу у селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області загарбники перетворили на польові госпіталі", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними українських військових, на лікуванні там перебувають близько 50 окупантів із пораненнями різного ступеня важкості.