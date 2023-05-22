росія продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний"

Роботу "зернової ініціативи" поновили, але росія у Спільному координаційному центрі (СКЦ) продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний", повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в неділю у Facebook.

"Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, зокрема Африки та Азії, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини", - зазначає міністерство.

Зокрема, 19 травня було проінспектовано три судна, які йдуть на завантаження в порти "Одеса" і "Чорноморськ". В інспекції та реєстрації суден на порт "Південний" росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин, зазначається в інформації.

Потім, 20 травня, російська делегація в СКЦ погодилася провести сім інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" і "Чорноморськ", але провела лише дві. Усі заявлені інспекції на порт "Південний" РФ знову викреслила як із реєстраційного списку, так і з інспекційного плану, а 21 травня заплановано лише чотири інспекції, але знову без суден на порт "Південний".

Мінвідновлення констатує, що найбільший за пропускною спроможністю порт "Південний" через брак флоту зупинений, фактично росія не допускає його до участі в "зерновій ініціативі", тим самим знижуючи її ефективність, що є черговим грубим порушенням укладеної угоди.

"Сподіваємося, партнери по угоді знайдуть рішення. В іншому разі змушені констатувати, що "зернова ініціатива" не працює на умовах підписаної всіма сторонами угоди", - наголосило українське міністерство.