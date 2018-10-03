«Укрзализныця» потратит 150 млн евро на электрификацию железной дороги в районе портов

Верховная Рада приняла закон «О ратификации финансового соглашения (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры Публичного акционерного общества „Укрзализныця“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком».
За принятие президентского проекта закона № 0186 за основу и в целом проголосовали 234 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает «Укринформ».
Предполагается, что принятие закона создаст правовые основания для привлечения средств в размере 150 млн евро для финансирования проекта модернизации украинской железной дороги.
Эти средства предполагается направить, в частности, для электрификации, модернизации систем сигнализации и связи и путевое развитие отрезка железной дороги, ведущей к морским портам Николаев, Одесса и Ольвия.
В то же время реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка, пролегающего по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, что поможет решить проблемы с пропуском грузов в направлении Николаевских портов.
Кроме того, ожидается, что удастся повысить участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что позволит сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов, достичь значительной экономии дизельного топлива и улучшить экологическую ситуацию в регионе за счет уменьшения вредных выбросов в атмосферу и дополнительно создать около 300 квалифицированных рабочих мест.
Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком было подписано 19 декабря 2016 года в Брюсселе.
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