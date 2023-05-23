Лісовий: МОН розглядає список шкільних дисциплін, які можна буде скоротити

Скорочення кількості шкільних предметів можна використати для того, щоб долучити дітей до вирішення суспільних проблем.
Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
За його словами, МОН розглядає список з низки дисциплін, які можна буде скоротити та зробити стислими курсами. При цьому Лісовий вважає, що варто залишити ті знання, які дитина має отримати.
На думку міністра, деякі предмети необхідно осучаснити. Зокрема - працю.
"Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка - це швейні машинки та каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу - в цьому теж немає нічого поганого", - розповів Лісовий.
Крім того, на уроках праці діти можуть бути долучені до розв'язання суспільних проблем. Зокрема, спрямувати зусилля на допомогу військовим та переселенцям, які втратили дім, безпритульних тварин.
"Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом", - додав міністр.
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