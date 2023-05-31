Мінсоцполітики: В Україні планують створити центри життєстійкості

Міністерство соціальної політики України працює над створенням центрів життєстійкості за прикладом Ізраїлю.

Про це повідомила заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ганна Пророк під час україно-ізраїльського реабілітаційного саміту.

Повідомляється, що це будуть повністю безбар'єрні простори, де українцям надаватимуть соціальні послуги і психологічну допомогу.

"Зараз ми розробляємо план створення 20 центрів життєстійкості, в чому нам дуже допоможе досвід Ізраїлю. Плануємо охопити цими центрами орієнтовно 3,6 мільйона людей", - сказала Ганна Пророк.

У майбутніх центрах працюватимуть адміністративна команда і менеджери, а також волонтери.