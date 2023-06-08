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У ДПСУ назвали кількість російських військових у білорусі

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Кількість російських військових, які перебувають на території білорусі, зменшилася до 1 тис.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Ситуація на цьому напрямку (на кордоні з білоруссю - ІФ-У) залишається повністю контрольованою. Створення необхідного наступального угруповання, яке могло б бути готовим здійснити вторгнення з території білорусі, на цей час ми не фіксуємо. російські військові, які перебувають на території білорусі, залучені в основному до навчань або підготовки на полігонах. І за нашими даними, їхня кількість там зараз становить не більше 1 тис. військовослужбовців", - сказав Демченко на брифінгу в середу.

У відомстві зазначили, що ця цифра набагато менша, ніж була раніше - до цього в білорусі кількість російських військових сягала 10-11 тис., потім їхня кількість зменшилася до 2,5 тисяч, а зараз - до однієї тисячі.

"Але, звісно, не можна виключати, що надалі рф може перекинути в білорусь чергові свої підрозділи і військових. Але, як правило, вони також будуть задіяні для підготовки, оскільки рф використовує білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів", - додав Демченко.

Також він наголосив, що Україна продовжує уважно відстежувати ситуацію в Білорусі і зміцнювати свій кордон на цьому напрямку.

Демченко
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