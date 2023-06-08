У ДПСУ назвали кількість російських військових у білорусі

Кількість російських військових, які перебувають на території білорусі, зменшилася до 1 тис.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
"Ситуація на цьому напрямку (на кордоні з білоруссю - ІФ-У) залишається повністю контрольованою. Створення необхідного наступального угруповання, яке могло б бути готовим здійснити вторгнення з території білорусі, на цей час ми не фіксуємо. російські військові, які перебувають на території білорусі, залучені в основному до навчань або підготовки на полігонах. І за нашими даними, їхня кількість там зараз становить не більше 1 тис. військовослужбовців", - сказав Демченко на брифінгу в середу.
У відомстві зазначили, що ця цифра набагато менша, ніж була раніше - до цього в білорусі кількість російських військових сягала 10-11 тис., потім їхня кількість зменшилася до 2,5 тисяч, а зараз - до однієї тисячі.
"Але, звісно, не можна виключати, що надалі рф може перекинути в білорусь чергові свої підрозділи і військових. Але, як правило, вони також будуть задіяні для підготовки, оскільки рф використовує білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів", - додав Демченко.
Також він наголосив, що Україна продовжує уважно відстежувати ситуацію в Білорусі і зміцнювати свій кордон на цьому напрямку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023