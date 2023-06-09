Кубраков: Перші українці вже отримують грошову компенсацію за програмою "єВідновлення"

Перші вісім українців уже отримують грошову компенсацію на ремонт пошкодженого житла, передбачені програмою "єВідновлення".
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами урядовця, наразі триває робота над компенсаціями за знищене житло.
"Вважаємо, що люди вже мають починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість побудувати нове житло", – висловився він.
Нагадаємо, 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йдеться про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і досі не були відремонтовані. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.
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