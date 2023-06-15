ПФУ: В Україні відбудеться третій за рік перерахунок пенсій

В Україні наступного місяця відбудеться третій за рік перерахунок пенсій. Цього разу виплати підвищать держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.
Про це розповідав голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Євгеній Капінус в інтерв’ю ТСН.
В Україні з 1 липня 2023 року заплановано черговий щорічний перерахунок пенсій. На цей раз підвищення виплат торкнеться тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Йдеться про індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.
За словами голови правління Пенсійного фонду, розмір доплат буде індивідуальним, від 100 до 1000 гривень.
Відзначимо, що попередня індексація відбулася у березні цього року для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Відтак вперше сума середньої пенсії перетнула позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як раніше ця цифра становила 4,6 тисячі гривень.
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