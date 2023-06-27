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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік

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Кабінет міністрів постановою №631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн.

З них:

  • 451,1 млрд грн – власні доходи
  • 27,7 млрд грн – кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
  • 249 млрд грн – кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування
  • 37,9 млрд грн – кошти держбюджету на виплату житлових субсидій та пільг.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік збалансований.

ПФУ
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