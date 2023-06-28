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Ярова: Через дії ДАСУ Міністерство оборони може втратити підприємців-постачальників

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Дії Державної аудиторської служби України (ДАСУ), яка, керуючись постановою Кабміну №335 трактує прибуток постачальників Міністерства оборони як збиток для держави, протирічать Конституції та ставлять під загрозу підсумки нещодавніх торгів Prozorro на харчування для ЗСУ, на яких було зекономлено понад 30% коштів.

Про це повідомила Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради в інтерв'ю телеканалу 1+1.

За її словами, Міністерство оборони може втратити підприємців-постачальників, адже їх прибуток хочуть визнати збитком для держави.

"Згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність здійснюється в державі для отримання прибутку, з якого компанія сплачує податки. Висновок Державної аудиторської служби України суперечить, як Конституції, так і Господарському Кодексу. Окрім того, ДАСУ намагається зробити так, щоб Міноборони зобов'язали всіх постачальників повернути прибуток. У результаті таких дій ми отримаємо десятки позовів. Тобто нормальні виробники, які брали на себе відповідальність і виконували зобов'язання перед Міністерством оборони, підуть шукати нові ринки", – наголосила Ярова.

Вона підкреслила, що це може стати проблемою, адже українська продукція цілком конкурентоспроможна, і деякі постачальники вже мають контракти з міністерствами оборони інших країн на пошиття форми.

"Прозорі закупівлі зекономили для держави понад 30%. Ціна яєць за штуку тепер 2,7 грн грн з урахуванням ПДВ, а не 17 грн. Заощаджені кошти мають бути спрямовані на пошиття зимової форми для військових, адже ресурсів на це раніше не було. Дуже сподіваюся, що і Міністерству оборони, і Кабінету Міністрів, і Міністерству економіки, і Державній аудиторській службі вистачить розуму сісти за стіл переговорів і внести маленьке роз'яснення в Постанову #335. І вказати, що калькуляція включає прибуток в тому числі. А заробіток постачальників не вважається збитком держави. Тобто поставити крапку на початку грандіозного скандалу", – підсумувала Ярова.

Міноборони, ДАСУ, Ярова
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