Зеленський: росія може вчинити вибух на ЗАЕС дистанційно, після передачі станції Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив про один з планів росії щодо підриву Запорізької АЕС – вони хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю іспанським журналістам.
“Вони шукають формат і момент (підриву ЗАЕС – ред.). Ми точно знаємо, що розглядався момент, як один з планів, що потім, коли станцію передадуть Україні, дистанційно зробити підрив для викиду.
Коли ми отримаємо станцію, МАГАТЕ має все чітко й детально перевіряти, ну й попередити росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і вони небезпечні для світу” – наголосив Володимир Зеленський.
Він пояснює, що росія планує зробити викид на ЗАЕС, аби заморозити війну. Це їм потрібно для того, аби посилити свою армію та повернутися з війною в Україну.
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