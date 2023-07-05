Шмигаль: Обробка заявок місцевою владою за програмою єВідновлення відбувається дуже повільно

Компенсацію за пошкоджене війною житло погодили лише для півтори сотні осіб.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він повідомив, що наразі українці подали вже понад 22 тисячі таких заяв. Лідерами є Харківщина, Київщина та Миколаївська область. На реалізацію програми єВідновлення Кабмін спрямував 4,4 млрд грн.
"На жаль, обробка заявок місцевою владою відбувається повільно. Компенсація погоджена лише щодо півтори сотні осіб. Ще раз наголошую: слід максимально мобілізуватися, дати людям ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи", - наголосив глава уряду.
Нагадаємо, на початку минулого місяця стало відомо, що в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Шмигаль тоді наполягав на збільшенні кількості місцевих комісій, що займаються верифікацією пошкоджень. Тоді було створено 444, а планувалося 700 комісій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023