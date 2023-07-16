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Туреччина: Розширення НАТО - це ключ до тривалого миру й стабільності у світі

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Набуття членства у НАТО новими державами-членами сприятиме досягненню миру й стабільності у світі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в статті для Middle East Eye пише речник президента Туреччини Фахретін Алтун.

“Як держава із другою за розміром армією у НАТО, Туреччина переконана, що розширення альянсу - це ключ до тривалого миру й стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини”, - стверджує Алтун.

Він нагадав, що “напередодні нещодавнього саміту у Вільнюсі, президент Ердоган підтвердив чітку підтримку Туреччиною набуття членства у НАТО Україною”.

“Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохопну безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності”, - пояснив речник президента.

При цьому Алтун наголосив, що “розширення НАТО не може відбуватися за кошт нашої національної безпеки”.

“Контролюючи сухопутний міст між Сходом й Заходом, а також морські шляхи до Чорного моря, для Туреччини критично важливо залишатися у Західному таборі. Давня й глибока відданість Туреччини НАТО береже Європу. Постійна залученість Туреччини - життєво важлива для безпеки континенту”, - підсумував він.

Туреччина, Алтун
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