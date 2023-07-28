НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції в Україні на поточний рік

Споживча інфляція в Україні з початку року сповільнилася з понад 26% до 12,8% у червні. З урахуванням позитивної динаміки першого півріччя, НБУ також суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%.

Про це заявив на брифінгу голова Нацбанку України Андрій Пишний.

«Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні. НБУ забезпечуватиме стійкість валютного ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів. Це обмежуватиме ціновий тиск», – пояснив банкір.

Також, за його словами, вагоме значення матиме незмінність тарифів на більшість комунальних послуг, водночас наголосив, що надалі споживчі ціни знижуватимуться повільніше, що пов’язано з поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію для побутових споживачів, а також російськими теракти на Півдні України, зокрема підривом Каховської ГЕС.

«У наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться – у 2024 році вона знизиться до 8,5%, а в 2025 році − до 6%. Зменшення безпекових ризиків дозволить відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Це відкриє шлях для інвестицій в Україну. Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін», – додав Пишний.