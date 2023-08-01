Кубраков: Кабмін планує продовжити зобов'язання Нафтогазу постачати газ за пільговими цінами

Кабінет Міністрів у рамках Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) планує продовжити зобов'язання НАК "Нафтогаз України" постачати газ підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ) за пільговими цінами до 15 квітня 2024 року.
Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив в Facebook, передають Українськi Новини.
"Підготували й системне рішення - продовження дії ПСО до 15 квітня 2024 року. Що це означає? Збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Для інших споживачів пропонується знизити базову ціну в понад 2 рази - з понад 38 тисяч гривень за кубометр до 16,4 тисячі гривень", - написав він.
Також, за словами Кубракова, пропонується скасувати договірне списання з рахунків теплокомуненерго за несвоєчасні розрахунки за газ.
"Зокрема, наше бачення полягає в тому, щоб у підприємств на рахунках завжди залишались кошти для власного розвитку. Для цього пропонуємо встановити, що 35% коштів на рахунках підприємств були захищеними і використовувались суто на потреби ТКЕ. Решта може бути використана для сплати рахунків за спожитий газ", - написав він.
Кубраков зазначив, що заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить майже 100 млрд гривень.
"Причина - нинішні тарифи на тепло, рівень яких зафіксований мораторієм, не враховують поточні ціни на природній газ. Як наслідок, підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Все це разом створює загрози для вчасного старту опалювального сезону. Тут маємо рішення - компенсація різниці в тарифах з коштів держбюджету. Наразі нам треба компенсувати близько 36 млрд гривень. Вже розробили законопроєкт щодо змін в держбюджет, який передбачає виділення цієї суми вже цього року", - зазначив він.
За словами Кубракова, Мінфін та "Нафтогаз" у координації з МВФ наразі шукають джерела для фінансування компенсації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023