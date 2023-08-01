Кубраков: Кабмін планує продовжити зобов'язання Нафтогазу постачати газ за пільговими цінами

Кабінет Міністрів у рамках Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) планує продовжити зобов'язання НАК "Нафтогаз України" постачати газ підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ) за пільговими цінами до 15 квітня 2024 року.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив в Facebook, передають Українськi Новини.

"Підготували й системне рішення - продовження дії ПСО до 15 квітня 2024 року. Що це означає? Збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Для інших споживачів пропонується знизити базову ціну в понад 2 рази - з понад 38 тисяч гривень за кубометр до 16,4 тисячі гривень", - написав він.

Також, за словами Кубракова, пропонується скасувати договірне списання з рахунків теплокомуненерго за несвоєчасні розрахунки за газ.

"Зокрема, наше бачення полягає в тому, щоб у підприємств на рахунках завжди залишались кошти для власного розвитку. Для цього пропонуємо встановити, що 35% коштів на рахунках підприємств були захищеними і використовувались суто на потреби ТКЕ. Решта може бути використана для сплати рахунків за спожитий газ", - написав він.

Кубраков зазначив, що заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить майже 100 млрд гривень.

"Причина - нинішні тарифи на тепло, рівень яких зафіксований мораторієм, не враховують поточні ціни на природній газ. Як наслідок, підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Все це разом створює загрози для вчасного старту опалювального сезону. Тут маємо рішення - компенсація різниці в тарифах з коштів держбюджету. Наразі нам треба компенсувати близько 36 млрд гривень. Вже розробили законопроєкт щодо змін в держбюджет, який передбачає виділення цієї суми вже цього року", - зазначив він.

За словами Кубракова, Мінфін та "Нафтогаз" у координації з МВФ наразі шукають джерела для фінансування компенсації.