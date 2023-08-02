МВС дозволило складати практичний іспит на отримання водійського посвідчення необмежену кількість разів

Практичний іспит на отримання водійського посвідчення відтепер можна складати необмежену кількість разів. В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Так, упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;

необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Як зазначається, інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) має становити не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.

Також у МВС повідомили, що оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

Раніше були анонсовані низка нововведень, які стосуються отримання водійських прав в Україні. У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про плани влади зменшити кількість сервісних центрів й мінімізувати корупцію під час навчання та складання водійських іспитів.

Зокрема, він зазначав, що класи для теоретичних іспитів обладнають камерами, які унеможливлять існування сліпих зон. Крім того, передбачається ідентифікація обличчя кожної людини, яка прийде складати іспити.

Також міністр вказував, що до людей з інвалідністю виїжджатимуть мобільні сервісні центри.

Своєю чергою начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповідав, що до кінця 2023 року мають впровадити: