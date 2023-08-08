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Daily Sabah: ЄС планує провести переговори про лібералізацію візового режиму з Туреччиною

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ЄС планує провести переговори про лібералізацію візового режиму для Туреччини восени.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah з посиланням на високопосадовця Євросоюзу.

Представник ЄС, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що результат дебатів з питання візової лібералізації невизначений, але Туреччина залишається кандидатом, "ключовою країною", яка має спільні інтереси з ЄС у багатьох сферах.

Анкара закликає до активізації процесу вступу, оновлення Митного союзу між ЄС і Туреччиною, регулярних діалогів на високому рівні, лібералізації візового режиму та боротьби з тероризмом.

Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вони очікують позитивних кроків від ЄС щодо лібералізації візового режиму та Митного союзу після саміту НАТО у Вільнюсі.

Ердоган підкреслив, що Туреччина виконала свої обіцянки щодо ЄС, додавши: "Ми хочемо якнайшвидше побачити відчутні результати переговорів, що проводяться за принципом win-win".

Туреччина має найдовшу історію відносин з ЄС і найтриваліший переговорний процес. У 1964 році країна підписала угоду про асоціацію з попередником ЄС, Європейським економічним співтовариством (ЄЕС), що зазвичай розглядається як перший крок до набуття статусу кандидата. Подавши офіційну заявку на вступ до ЄС у 1987 році, Туреччині довелося чекати до 1999 року, щоб отримати статус країни-кандидата. На початок переговорів, однак, Туреччині довелося чекати ще шість років, до 2005 року, що є унікально довгим процесом у порівнянні з іншими кандидатами.

Високопосадовець ЄС повідомив турецькому інформаційному агентству Ihlas (IHA), що Євросоюз просувається вперед у цьому процесі, підкресливши підготовку доповіді про відносини між ЄС і Туреччиною після виборів 28 травня в Туреччині, і що ця доповідь буде обговорюватися восени. Посадовець також зазначив, що міністри закордонних справ ЄС обмінялися думками щодо відновлення зв'язків між Туреччиною і Євросоюзом на нещодавній зустрічі, "відбудовуючи їх на основі спільних інтересів".

Туреччина, Євросоюз, Daily Sabah
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