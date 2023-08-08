Daily Sabah: ЄС планує провести переговори про лібералізацію візового режиму з Туреччиною

ЄС планує провести переговори про лібералізацію візового режиму для Туреччини восени.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah з посиланням на високопосадовця Євросоюзу.
Представник ЄС, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що результат дебатів з питання візової лібералізації невизначений, але Туреччина залишається кандидатом, "ключовою країною", яка має спільні інтереси з ЄС у багатьох сферах.
Анкара закликає до активізації процесу вступу, оновлення Митного союзу між ЄС і Туреччиною, регулярних діалогів на високому рівні, лібералізації візового режиму та боротьби з тероризмом.
Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вони очікують позитивних кроків від ЄС щодо лібералізації візового режиму та Митного союзу після саміту НАТО у Вільнюсі.
Ердоган підкреслив, що Туреччина виконала свої обіцянки щодо ЄС, додавши: "Ми хочемо якнайшвидше побачити відчутні результати переговорів, що проводяться за принципом win-win".
Туреччина має найдовшу історію відносин з ЄС і найтриваліший переговорний процес. У 1964 році країна підписала угоду про асоціацію з попередником ЄС, Європейським економічним співтовариством (ЄЕС), що зазвичай розглядається як перший крок до набуття статусу кандидата. Подавши офіційну заявку на вступ до ЄС у 1987 році, Туреччині довелося чекати до 1999 року, щоб отримати статус країни-кандидата. На початок переговорів, однак, Туреччині довелося чекати ще шість років, до 2005 року, що є унікально довгим процесом у порівнянні з іншими кандидатами.
Високопосадовець ЄС повідомив турецькому інформаційному агентству Ihlas (IHA), що Євросоюз просувається вперед у цьому процесі, підкресливши підготовку доповіді про відносини між ЄС і Туреччиною після виборів 28 травня в Туреччині, і що ця доповідь буде обговорюватися восени. Посадовець також зазначив, що міністри закордонних справ ЄС обмінялися думками щодо відновлення зв'язків між Туреччиною і Євросоюзом на нещодавній зустрічі, "відбудовуючи їх на основі спільних інтересів".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023