Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

В Україні запустили новий пакет грантів для мікробізнесу

82

В Україні запустили новий пакет грантів від EU4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини на загальну суму 3 млн євро. Про це повідомляється на урядовому порталі.
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/do-4000-evro-bez-biznes-plana-predprinimatelyam-predlagayut-granty-ot-es-i-germanii

Головна мета грантів – підтримати поновлення підприємницької діяльності на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій, а також посилити стійкість мікробізнесу в інших регіонах України під час війни.

Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку до 4000 євро (у гривні) на відновлення діяльності через три уповноважені банки. Кошти можуть бути спрямовані на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші невідкладні господарські витрати.

Жодних розрахунків та бізнес-планів робити не потрібно. Рейтингова система Фонду розвитку підприємництва автоматично розрахує рейтинг та визначить переможців конкурсів.

Відбір учасників програми проводитиметься за результатами конкурсів для наступних категорій підприємств:

  • - близько 250 грантів для найбільш постраждалих від війни регіонів: Дніпропетровщина, Донеччина, Запорізька область, Київщина (крім міста Київ), Луганщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина (прийняття заявок з 8 до 21 серпня 2023 року);
  • - близько 250 грантів для деокупованих територій Донеччини, Київщини (крім міста Київ), Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини (прийняття заявок з 22 серпня до 4 вересня);
  • - близько 250 грантів для підприємців з інших регіонів України, крім тимчасово окупованих (прийняття заявок із 5 до 18 вересня 2023 року).

До програми можуть приєднатися мікропідприємства, які:

  • - мають до дев'яти працівників та річний дохід до 2 млн євро;
  • - мають позитивну кредитну історію;
  • - не мають заборгованості перед бюджетом України;
  • - не отримували міжнародної технічної допомоги з 1 лютого 2022 року.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку на порталі Дія, де вказати інформацію про показники діяльності підприємства до війни та за час бойових дій. Також необхідно визначити чіткі напрямки використання засобів мікрогранта, які не можуть змінюватись під час фінансування.

гранти
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 августа 2023
Вторник, 8 августа 2023
Понедельник, 7 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023