В Україні запустили новий пакет грантів для мікробізнесу

В Україні запустили новий пакет грантів від EU4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини на загальну суму 3 млн євро. Про це повідомляється на урядовому порталі.
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/do-4000-evro-bez-biznes-plana-predprinimatelyam-predlagayut-granty-ot-es-i-germanii
Головна мета грантів – підтримати поновлення підприємницької діяльності на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій, а також посилити стійкість мікробізнесу в інших регіонах України під час війни.
Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку до 4000 євро (у гривні) на відновлення діяльності через три уповноважені банки. Кошти можуть бути спрямовані на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші невідкладні господарські витрати.
Жодних розрахунків та бізнес-планів робити не потрібно. Рейтингова система Фонду розвитку підприємництва автоматично розрахує рейтинг та визначить переможців конкурсів.
Відбір учасників програми проводитиметься за результатами конкурсів для наступних категорій підприємств:
До програми можуть приєднатися мікропідприємства, які:
Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку на порталі Дія, де вказати інформацію про показники діяльності підприємства до війни та за час бойових дій. Також необхідно визначити чіткі напрямки використання засобів мікрогранта, які не можуть змінюватись під час фінансування.