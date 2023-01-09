Кредити, гранти на сад і навіть на корову — можливості для бізнесу під час війни

Кредити під низькі відсотки, компенсація витрат, гранти на власну справу — такі можливості має український бізнес, аби вижити в умовах війни

Розпочати власну справу можна навіть під час війни — пільгові кредити та гранти допомагають українцям рятувати й розвивати бізнес та навіть починати власну справу з нуля.

В умовах фактично відсутнього ринкового кредитування пільгові програми залишаються одним з небагатьох способів знайти фінансування для бізнесу. Звісно, в кожному випадку є умови й ніхто не гарантує позитивної відповіді на заявки підприємців.

Але краще знати про такі можливості, ніж не знати. LIGA.net зібрала основні пільгові кредитні та грантові програми для українського бізнесу.

Доступні кредити 5-7-9%

Програму запустили у лютому 2020 року, залежно від типу та розміру бізнесу можна отримати пільгові кредити від 5 до 9%. Максимальна сума кредиту — 50 млн грн.

Малі та мікропідприємства, які не мають достатньо майна для забезпечення кредиту, або якщо вони мають підвищені кредитні ризики, можуть отримати кредитні гарантії на 50% чи 80% від суми позики.

Кредити видають уповноважені банки, загалом їх 45 (тобто більша частина українських банків). Детальні умови програми та порядок подавання заявки тут.

Загалом від початку запуску "5-7-9%" бізнес залучив 161,86 млрд грн, із них за час воєнного стану — 72,24 млрд грн. Це найголовніша програма пільгового кредитування в Україні.

Також уряд у жовтні розширив програму, дозволивши брати кредити мікро малому чи середньому бізнесу, який повністю або частково втратив потужності через війну.

Крім цього, з початком війни програму доповнили для аграрного бізнесу з можливістю залучати кредити під 0% (за різних умов від 0 до 9%). Сума кредиту — від 100 000 до 90 млн грн.

До слова, щодо підтримки аграріїв. Мінагрополітики створило Державний аграрний реєстр, в якому може зареєструватись профільний бізнес. Реєстр збирає всі кредитні, грантові програми та субсидії для аграріїв.

Наприклад, через ДАР можна було отримати державну дотацію за утримання корів — 5300 грн за кожну корову (але не більш ніж 530 000 грн).

На жаль, подати заявку на цю програму вже не можна. Але ми звернулись до Мінагрополітики, і там заявили, що в 2023 році цю програму відновлять. Проте подробиць поки не навели.

Крім цього, деякі банки запустили пільгові кредитні програми у межах 5-7-9 для придбання генераторного та іншого обладнання. Наприклад, ПриватБанк пропонує це за ставкою 0% з авансом 10%, й з можливістю придбати не лише генератор, а й Starlink.

Ощадбанк також пропонує кредити під 0% на обладнання для безперебійної роботи бізнесу.

єРобота

Для відновлення економічної активності уряд запустив нову грантову програму під назвою "єРобота". Головна вимога до бізнесу, який претендує на кошти, — створювати нові робочі місця.

Проєкт включає низку грантових програм для різних цілей та з різним розміром допомоги.

Своя справа. Програма мікрогрантів до 250 000 грн, яка розрахована на будь-кого, хто захоче почати чи розвивати свій малий або мікробізнес. Йдеться про пекарні, кав’ярні, СТО, хімчистки, перукарні тощо. Створення робочих місць — від одного.

Новий рівень. Це наймасштабніша за сумою програма — до 8 млн грн — призначена для переробного бізнесу. Цей грант можна використати для придбання обладнання і розширення виробництва. Наприклад, виробництва меблів, будматеріалів, одягу. Створення робочих місць — до 25.

Свій сад. Цей грант можна отримати для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства площею 1-25 га. Сума — до 400 000 грн за гектар, але не більш як 70% вартості проєкту висадження насаджень.

Програма передбачає працевлаштування 6-10 постійних та 125-425 сезонних працівників (залежно від культури та площі насаджень).

Своя теплиця. На розвиток тепличного господарства можна отримати до 7 млн грн за 2 гектари, але не більш ніж 70% вартості проєкту. Створення робочих місць — від 40. Витратити гроші можна на:

створення тепличного комплексу;

закупівлю посівних матеріалів;

закупівлю технічного обладнання.

До наведених програм вже можна подати заявки. Важлива відмінність від "5-7-9" — гранти не потрібно віддавати, це безповоротна допомога.

Крім цього, у межах "єРоботи" уряд розробляє ще дві програми для айтівців — IT-стартап та старт в IT. Перша має створювати нові компанії та робочі місця у сфері високих технологій (сума — до 3,5 млн грн), друга — грант для отримання професії в IT.

Нещодавно заступник міністра економіки Тарас Качка розповів, що в Мінекономіки "були плани на десятки мільярдів гривень" для реалізації програм "єРобота", але в бюджеті таких грошей немає.

Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, за 2022 рік у межах єРоботи держава загалом виплатила 1,555 млрд грн.

"Фінансування грантових програм єРобота залишається пріоритетом і в новому 2023 році. Адже задача уряду — підтримувати економіку та створювати нові робочі місця для малого і середнього бізнесу", — наголосила вона.

Допомога під час релокації

Європейський банк реконструкції і розвитку за фінансування США та Швейцарії оголосив набір компаній з сектора малого і середнього бізнесу для компенсації витрат на релокацію.

"Близько 80 українських компаній отримають гранти на загальну суму €2,4 млн, до €30 000 кожна, на відшкодування витрат, що не були попередньо оплачені іншими організаціями", — розповіли в ЄБРР.

Компанії мають відповідати таким вимогам:

до 500 працівників;

річний обіг до €50 млн або загальні активи до €43 млн;

не менш ніж два роки операційної діяльності;

частка українських власників — понад 50%.

Крім цього, ще в березні ProZorro.Продажі створило платформу для цифрової взаємодії для допомоги в релокації. Подати заявку на отримання допомоги в релокації можна на їхньому сайті. Водночас можна як попросити про допомогу, так і запропонувати її іншим.

Компенсація зарплати переселенців

Роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з кола внутрішньо переміщених. Йдеться про розмір мінімальної зарплати — 6500 грн. Працівник має бути офіційно зареєстрованим переселенцем.

Зробити це можна онлайн через Дію або офлайн — через місцевий центр зайнятості.

А благодійний фонд "Дихай" може компенсувати частину орендної плати за державне майно, якщо орендарі надають суттєву особисту та/або майнову допомогу.

Фонд розвитку підприємництва

Хоч головною програмою ФРП є "5-7-9%", пропонує фонд ще низку можливостей.

Пільгове кредитування мікро, малих і середніх підприємств (ММСП), які працюють в окремих галузях, що розглядаються ФРП як пріоритетні та стратегічно важливі. Йдеться про фінансування інвестиційних проєктів та поповнення обігового капіталу.

Максимальний розмір кредиту — 150 000 євро (у гривневому еквіваленті), ставка — UIRD + 5%.

UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (% річних для періоду, що складає 3 міс.).

Фінансування малого і середнього бізнесу у межах Східного партнерства. Пільгові кредити до 250 000 євро (у гривні) для інвестиційних проєктів та зі ставкою UIRD + 2,5%.

Підтримка бізнесу на Донбасі. Програма під назвою FinancEast (підтримка ЄС для Сходу України) допомагає профінансувати інвестиційні проєкти мікро, малих і середніх підприємств (ММСП), які зареєстровані або здійснюють діяльність на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.

Йдеться про субсидії та компенсацію до 50% вартості проєкту.

Грантові та кредитні програми

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Це грантова програма з бюджетом $12,5 для підтримки стартапів, а також й малих і середніх підприємств (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках.

Підтримка проєктів подвійного призначення. Це грантова програма від Українського фонду стартапів, в межах якої можна отримати до $35 000.

Підтримку надають проєктам, що відповідають трьом вимогам:

закриває витрати на розвиток проєкту;

надає доступ до найкращих менторів та експертів;

підвищує обороноздатність країни та сприяє її швидкій післявоєнній відбудові.

Кредитна програма для експортерів. Держава через інструмент Експортно-кредитного агентства гарантує повернення позик. Експортери можуть отримати під гарантії кредит на суму до 20 млн грн (або в еквіваленті в євро чи в доларах).

Програму можна комбінувати з іншими кредитними продуктами, зокрема з "5-7-9". Однак є низка вимог до вітчизняних експортів.

Цифрова Європа. Низку грантових програм пропонує проект "Цифрова Європа", загальний фонд якого становить 7,6 млрд євро, а доступні українцям програми — 6 млрд євро.

Взяти участь у конкурсі і отримати грант можуть як державний чи приватний сектори, так і громадські організації, заклади вищої освіти та наукові установи, постачальники хмарних технологій та ІТ-компанії тощо.

Культурно-мистецький грант. Український культурний фонд оголосив грантову програму на 2023 рік "Відновлення культурно-мистецької діяльності", яка складається з двох лотів.

ЛОТ №1: Можуть взяти участь юрособи або ФОПи, сума — від 400 000 до 1 млн грн;

ЛОТ №2: Можуть отримтаи фізособи, сума — від 50 000 до 200 000 грн.

Для отримання гранту потрібно записати сингл чи альбом, створити арт-об’єкт, провести виставку та багато іншого. Деталі.

Програма Соціального інвестування WNISEF. Йдеться про надання кредитів (до $100 000) під низький відсоток для сталих соціальних підприємств, консультування та підтримку їх в процесі реалізації та впровадження бізнес-планів. Заявку можна подати тут.

Генератори для міста Лева. У Львові малий та середній бізнес можуть отримати допомогу від міста на суму до 80 000 грн для закупівлі генераторів.

Український ветеранський фонд надає мікрогранти (20 000 грн) для підтримки бізнесу ветеранів чи їхніх сімей.

Крім цього, в українських банках можуть бути окремі програми, зокрема такі, які підтримують міжнародні партнери. Наприклад, тут можна подивитись, які кредитні та грантові програми є в банках за підтримки проєкту EU4Business.

А Ощадбанк анонсував спільну програму з німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Калашник Павло, LIGA.net