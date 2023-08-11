В Іспанії заарештували активи російських бізнесменів, які підпали під санкції

Уряд Іспанії арештував активи російських бізнесменів, які підпали під санкції. Йдеться про 10 літаків, 5 яхт, 357 об'єктів нерухомості та 22 автомобілі. Ця інформація була оприлюднена на основі даних департаменту національної безпеки Іспанії та представлена радіостанцією Cadena SER.

Поміж активів, що були арештовані, знаходяться численні яхти, зокрема мегаяхта Crescent довжиною 153 метри, оцінювана в понад $600 млн, яку пов'язують із директором роснєфті ігорем сєчіним. Також серед затриманих яхт згадують яхту Valerie, що належить голові ростєха сергію чемезову, та яхту Lady Anastasia, пов'язану з гендиректором рособоронекспорту олександром міхєєвим.

До переліку активів, що підлягають арешту, також увійшли приватна яхта Tango, вартість якої оцінюється у 90 млн євро, її власником вважається віктор вексельберг, засновник групи ренова. Також були заарештовані прогулянковий катер Sasha Primero та допоміжне судно Neva Primero.

Ці активи перебувають під забороною, очікуючи адміністративного рішення від компетентних органів, власники цих активів не розголошуються.

За інформацією поліції Іспанії, російські бізнесмени, які опинилися під санкціями, намагалися приховати та вивезти своє майно. Наприклад, власники яхт Valerie та Tango вчинили спроби змінити їхні назви та документацію, але їхні плани були зірвані й судна затримані.

Також у лютому колишня дружина володимира путіна людмила очеретна разом із чоловіком артуром очеретним вирішили позбутися елітних квартир в Іспанії, оскільки побоювалися попасти під санкції ЄС.