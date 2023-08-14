Генштаб: Через зростання паніки серед російських військових збільшується й кількість дезертирів

У тимчасово окупованій Херсонській області російські військові ходять будинками й шукають дезертирів.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією Генштабу, через зростання паніки серед російських військових збільшується й кількість дезертирів. Відомо, що військові патрульні та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ в тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка (Херсонська область) ходять будинками для пошуку своїх військовослужбовців. Здебільшого, дезертири намагаються сховатись у занедбаних будівлях.

Проте до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців рф, які перебувають у населеному пункті та в його околицях, суттєво збільшилася кількість не лише дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини.