Генштаб: Через зростання паніки серед російських військових збільшується й кількість дезертирів

У тимчасово окупованій Херсонській області російські військові ходять будинками й шукають дезертирів.
Про це пише Генштаб ЗСУ у Facebook.
За інформацією Генштабу, через зростання паніки серед російських військових збільшується й кількість дезертирів. Відомо, що військові патрульні та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ в тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка (Херсонська область) ходять будинками для пошуку своїх військовослужбовців. Здебільшого, дезертири намагаються сховатись у занедбаних будівлях.
Проте до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців рф, які перебувають у населеному пункті та в його околицях, суттєво збільшилася кількість не лише дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини.
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